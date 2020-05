Mercato : un renfort inattendu pour le FC Barcelone

Les médias barcelonais ont beau abreuver les supporters de rumeurs concernant Neymar ou Lautaro Martinez, le FC Barcelone n'est pas vraiment en position de force pour le prochain mercato. La crise liée au coronavirus frappe de plein fouet le leader de la Liga, qui n'aura pas énormément d'argent à dépenser cet été. D'où la volonté de procéder à des échanges, qui permettraient au passage de se libérer de certains joueurs pas forcément indispensables mais eux aussi difficiles à vendre en raison de leur prix et de leur salaire.

Il faut dire que l'équipe de Quique Setién manque de profondeur et/ou de qualité à certains postes. C'est le cas sur le côté gauche de la défense, où Jordi Alba reste indiscutable, mais peine à enchaîner les prestations de haute volée. Junior Firpo, arrivé il y a un peu moins d'un an, a lui eu du mal à rééditer ce qu'il avait montré au Betis et à l'Euro Espoirs avec la sélection espagnole. Il pourrait d'ailleurs bien faire partie d'un échange de joueurs cet été, puisqu'il est annoncé avec insistance du côté de l'Inter dans le deal pour Lautaro Martinez.

Une opération à 9 millions d'euros

Pour le remplacer, le FC Barcelone pense sérieusement à Marc Cucurella. Prêté à Eibar la saison dernière, puis à Getafe cette saison, le joueur issu de La Masia était l'une des sensations de la Liga avant l’interruption du foot. Latéral gauche de métier, il évolue en tant que milieu gauche dans le 4-4-2 de José Bordalas. Son impact défensif est aussi précieux que son apport offensif, et dernièrement, on a parlé de lui pour la sélection espagnole et pour des clubs plus huppés, comme l'Atlético de Madrid.

Autant dire que Getafe a très vite levé son option d'achat de 6 millions d'euros, étant conscient de l'énorme affaire qu'elle représentait et du potentiel bénéfice que le club de la banlieue madrilène pouvait faire à la revente. Mais les Catalans se sont gardés une option de rachat de 15 millions d'euros, qu'ils pourraient donc bien activer dans les prochaines semaines, portant en réalité le total de l'opération à 9 millions d'euros. Le Barça estime que c'est le moment idéal pour le récupérer et l'intégrer à l'équipe première après ce qu'il a montré avec les Azulones. Un premier bon coup pour les Barcelonais donc dans leur quête de renfort à moindre prix...