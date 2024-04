PSG : Luis Enrique loue les efforts défensifs de Kylian Mbappé

Présent en conférence de presse après la victoire (4-1) du Paris Saint-Germain à Barcelone, synonyme de qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions, Luis Enrique est revenu plus en détails sur la performance de Kylian Mbappé, crédité d’un 7 par la rédaction FM après son doublé. Plus que sa réussite face au but, l’ancien sélectionneur de la Roja a surtout souligné l’apport défensif de son protégé.

«Vous devrez revoir le pressing effectué par Kylian Mbappé», a tout d’abord lancé l’Ibérique face aux journalistes et d’ajouter : «Mbappé a été le leader indiscutable de l’équipe. C’est la pression qu’il a exercée avec Ousmane (Dembélé) et Bradley (Barcola) qui a fait qu’on a pressé à 5. Quand Mbappé est leader par l’exemple, l’équipe est beaucoup plus forte. Chapeau! C’était ce que nous voulions tous. C’est la preuve qu’il peut montrer l’exemple, et quand Kylian le fait, nous sommes largement meilleurs». Quant tout va bien…