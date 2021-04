PSG : les supporters volent au secours de Thilo Kehrer

Après le forfait de dernière minute d’Alessandro Florenzi, c’est bien Thilo Kehrer qui devrait être aligné sur le couloir droit face au Bayern Munich. Mais l’Allemand est la cible de nombreuses critiques sur son niveau de jeu depuis plusieurs mois. Alors forcément, l’idée de le voir débuter face à l’armada offensive du Bayern ne rassure pas tellement.

Ciblé par plusieurs moqueries et insultes sur les réseaux sociaux par certains supporters, Thilo Kehrer (24 ans) a aussi pu compter sur le soutien de bons nombres d’entre eux. Sur Twitter, le hashtag « TousAvecKehrer" a pris de plus en plus d’ampleur à quelques heures du match aller. De quoi, sans doute, redonner de la confiance au joueur.