Patrick Vieira a hâte de retrouver Arsenal

Nommé entraîneur de Crystal Palace le 4 juillet dernier, Patrick Vieira vit des premiers pas en dent de scie avec les Eagles depuis le début de la saison 2021-2022. Son équipe pointe à la 14ème place de Premier League et n'a remporté qu'une seule rencontre après 7 journées outre-Manche. Et ce alors que l'ancien milieu de terrain longiligne s'apprête à retrouver son ancien club d'Arsenal, ce lundi (21h, à suivre en direct commenté sur FM), dont il a fait le bonheur en tant que joueur entre 1996 et 2005, participant notamment à l'incroyable aventure des Invincibles. Interrogé ce vendredi en conférence de presse sur ses retrouvailles avec les Gunners, à l'Emirates Stadium, l'ancien coach de l'OGC Nice a confié avoir hâte d'affronter les hommes de Mikel Arteta.

« J'ai eu la chance de jouer pour ce club pendant neuf ans. Je suis arrivé [à Arsenal] quand j'étais enfant et je suis parti en tant qu'homme. C'est le club où j'ai joué mon meilleur football, je dirais. Donc, évidemment, y retourner sera émouvant, mais je vais mettre cela de côté car il sera important pour nous de bien performer et de marquer des points », a-t-il confié, avant de poursuivre. « Il s'agit de se contrôler en tant que manager et de contrôler l'émotion. J'essaie toujours de le faire et j'essaierai de le faire à nouveau lundi. » Nul doute que l'Emirates Staidum prépare un accueil à la hauteur pour son ancien champion, alors que l'entraîneur d'Arsenal a lui encensé Patrick Vieira avant cette rencontre pour le compte de la 8ème journée de Premier League.

