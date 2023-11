Qualifications Euro 2024 : l’équipe de France fulmine auprès de l’UEFA

L’équipe de France a terminé ces éliminatoires avec un match nul en Grèce 2-2. Il n’y aura donc pas un parcours parfait avec 8 victoires en 8 matchs. Les Bleus s’en remettront. La première place était déjà acquise, comme le statut de tête de série. Il y a pourtant eu un grain de sable dans cette fin de rencontre qui frustre les Français et leur sélectionneur. Il n’y avait pas de Goal Line Technology ce soir à Agia Sophia, stade pourtant aux nomes UEFA. Et bien sûr, il y a eu une dernière action litigieuse. TF1 assure même qu’il y avait but, selon ses images.

«Il a manqué la Goal Line, rit jaune Antoine Griezmann au micro du diffuseur après la rencontre. Il faut demander plus de la part de l’UEFA.» Rembobinons un peu pour mieux comprendre. Sur un centre de Coman dévié vers son but par un défenseur, le ballon heurte sur le poteau et, avec l’effet, semble entrer dans le but avant de ressortir. L’arbitre a eu beau mettre la main sur l’oreillette et sur sa montre, le but n’a pas été validé. Les Tricolores ont un peu manifesté leur mécontentement, sans trop en faire non plus.

Griezmann et Deschamps pestent contre l’absence de Goal Line Technology

Quelques instants plus tard, c’est Didier Deschamps qui s’est ému de l’absence de la technologie dans un match d’une compétition UEFA. «Un terrain où il n’y a pas la Goal Line Technology… C’est incohérent par rapport aux exigences du haut niveau. Je plains les arbitres. C’était un match gagné de plus, un carton plein, et on était sûr d’être 1ers au classement FIFA», énumère le sélectionneur visiblement agacé sur TF1. Il n’y a rien de logique selon lui, et surtout un certain manque d’équité par rapport aux autres matchs.

La déception passée, Didier Deschamps estime néanmoins que son équipe a également été mise en difficultés dans ce match, et ça n’est pas la faute d’une montre qui ne vibre pas au poignet de l’arbitre. «Non, je ne suis pas frustré et pas le fait qu’il n’y ait pas la VAR (la Goal Line Technology en l’occurrence) qui nous a fait prendre 2 buts. C’est un incident de jeu. Les nouvelles technologiques sont là pour ça.» Que le sélectionneur se rassure, toutes les technologies d’aide à l’arbitrage seront disponibles à l’Euro. Quand les conséquence seront bien plus importantes.