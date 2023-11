Euro 2024 : la France termine chapeau 1 mais peut avoir un groupe de la mort

Ce mardi soir s’est achevé les éliminatoires de l’Euro 2024. Alors qu’il nous manque encore trois tickets à décerner via les barrages, on connaît déjà 21 des 24 sélections qui participeront à cette compétition du 14 juin au 14 juillet 2024 en Allemagne. Première de son groupe avec 7 victoires et 1 nul, la France sera bien dans le chapeau 1 au même titre que le pays organisateur, l’Allemagne. Dans le chapeau 1, on retrouve, le Portugal, l’Espagne, la Belgique et l’Angleterre qui ont brillé lors des qualifications.

Cinq adversaires redoutables que vont éviter les Bleus. En revanche, les autres chapeaux restent intéressants avec le Danemark, l’Autriche et la Turquie dans le chapeau 2, les Pays-Bas et la Croatie dans le chapeau 3 et la Serbie, la Suisse et l’Italie dans le chapeau 4. Les Bleus peuvent donc avoir un tirage au sort assez abordable avec Albanie, Slovénie et Barrage Voie C (Grèce, Luxembourg, Géorgie ou Kazakhstan) tout comme un tirage très complique avec Danemark, Pays-Bas/Croatie et Suisse/Italie. Le tirage au sort aura lieu à Hambourg le 2 décembre prochain.

Les chapeaux

Chapeau 1 :

-Allemagne

-Portugal

-France

-Espagne

-Belgique

-Angleterre

Chapeau 2 :

-Turquie

-Roumanie

-Hongrie

-Danemark

-Albanie

-Autriche

Chapeau 3 :

-Écosse

-Croatie

-Slovénie

-Slovaquie

-Tchéquie

-Pays-Bas

Chapeau 4 :

-Italie

-Suisse

-Serbie

-Barrage Voie A

-Barrage Voie B

-Barrage Voie C