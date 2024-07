Real Madrid : Kylian Mbappé signe un nouveau contrat

On le sait, l’arrivée de Kylian Mbappé à Madrid n’aura pas uniquement des conséquences sportives, que ce soit pour lui ou pour son nouveau club. Sa signature au sein de l’écurie la plus prestigieuse du monde va lui ouvrir de sacrées portes en termes de marketing et de sponsors.

La suite après cette publicité

Il vient d’ailleurs de signer son premier contrat en tant que Madrilène, avec la chaîne hôtelière Accor et son programme ALL, qui est d’ailleurs aussi sponsor du Paris Saint-Germain. « Je suis fier d’annoncer que je m’associe à Accor pour donner de la force aux jeunes générations. Ensemble, avec Accor et All, nous visons à faire une différence significative et à favoriser les opportunités pour un avenir prometteur », a écrit le joueur sur ses réseaux sociaux.