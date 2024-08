L’offre exceptionnelle de Canal + pour ne rien rater du début de saison

Le football fait son grand retour ! Après l’Euro 2024 et deux semaines de Jeux Olympiques, le football européen va reprendre ses droits en août. Avec un programme d’ores et déjà alléchant, que vous pourrez retrouver sur CANAL+. Cela commence très fort avec la Supercoupe d’Europe, qui met aux prises le vainqueur de la Ligue des Champions et celui de la Ligue Europa. Soit le Real Madrid, renforcé par un certain Kylian Mbappé, et l’Atalanta Bergame, l’une des équipes les plus emballantes collectivement lors des dernières saisons.

La suite après cette publicité

Le 14 août, vous pourrez retrouver ce choc en exclusivité sur CANAL+ à 21 heures. Pour ne rien rater des premiers pas de Kylian Mbappé avec son nouveau maillot, une seule chose à faire : profiter de l’offre CANAL+. Plusieurs solutions s’offrent à vous. Pour les moins de 26 ans, jetez-vous sur l’offre spéciale à 13,99€ par mois sans engagement. Mais vous pouvez choisir de vous engager sur 24 mois (19,99€/mois les 12 premiers mois puis 27,99€ les 12 suivants.) Enfin, le prix sans engagement s’élève à 27,99€ par mois.

Vous pourrez profiter du meilleur du pack CANAL+ (CANAL+, CANAL+ SPORT 360, CANAL+ BOX OFFICE, CANAL+ GRAND ECRAN, CANAL+ SERIES…). Ce qui vous permettra d’enchaîner, dans la foulée de la Supercoupe d’Europe, de la première journée de Premier League. Avec un immense choc dès la 1ère journée, le 18 août à 17h30, entre Chelsea et Manchester City, le champion en titre. Vous n’êtes pas encore convaincus ? Avec cette offre, vous aurez accès également à une affiche de Premier League par journée sur CANAL+, la grande affiche de Ligue des Champions sur CANAL+, du cinéma et des séries en streaming 6 mois après leur sortie en salle, 100% des GP de Formule 1 hors essais et qualifications sur CANAL+.

La suite après cette publicité

Si vous voulez en voir plus, dès le 20 août, il sera possible d’améliorer son expérience avec l’offre CANAL+ & Pass Coupes d’Europe pour profiter de 100% des compétitions UEFA : Ligue des Champions, Europa Ligue, Conférence League pour 29,99€ par mois pendant 1 an puis 37,99€ par mois les 12 mois suivants. Nous rappelons également que le service de streaming AppleTV+ est inclus dans l’offre et que dès le 20/08, Paramount+ sera inclus dans l’offre. Le Real Madrid version Kylian Mbappé, le meilleur du football anglais, vous l’aurez compris, pour ne rien rater de la reprise, c’est par ici !