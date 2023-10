EdF : Malo Gusto et Axel Disasi remplacent Jules Koundé et Dayot Upamecano

Les forfaits s’accumulent pour l’équipe de France. Après celui de William Saliba (remplacé par Jean-Clair Todibo), c’est au tour de Jules Koundé (également forfait pour le Clasico du 28 octobre prochain), touché au ligament latéral médial du genou gauche selon le communiqué du FC Barcelone, et de Dayot Upamecano de devoir renoncer au rassemblement des Bleus. Pour les remplacer, Didier Deschamps a appelé un habitué, Axel Disasi, et un petit nouveau : l’ancien Lyonnais Malo Gusto.

« Malo Gusto et Axel Disasi remplacent Jules Koundé et Dayot Upamecano. Jules Koundé et Dayot Upamecano ne sont pas en mesure de participer au rassemblement de l’Équipe de France qui débute ce lundi 9 octobre et qui verra les Bleus affronter les Pays-Bas à Amsterdam, le vendredi 13 (20h45, en direct sur TF1) dans le cadre des qualifications à l’Euro 2024, puis l’écosse, le mardi 17 novembre, en amical, à la Décathlon Arena – stade Pierre-Mauroy de Lille Métropole. Sorti prématurément dimanche face à Grenade, Jules Koundé souffre d’une entorse du ligament collatéral médial du genou gauche. Dayot Upamecano, qui avait dû quitter ses partenaires du Bayern Munich, dimanche, face à Fribourg, souffre quant à lui d’une lésion de l’ischio-jambier gauche. Après avoir échangé avec le Dr Franck Le Gall, le médecin de l’Équipe de France, Didier Deschamps a acté ces deux forfaits. Le sélectionneur national a décidé d’appeler Malo Gusto et Axel Disasi en renfort. Malo Gusto, sélectionné initialement avec les Espoirs, rejoint le groupe cet après-midi. Axel Disasi est attendu ce lundi dans la soirée à Clairefontaine », indique le FFF dans un communiqué.