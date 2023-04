JT Foot Mercato : Luís Campos s’active déjà dans tous les sens au PSG

Le PSG travaille déjà son mercato estival

Selon nos informations, le PSG en pince pour Jean-Clair Todibo ! Pilier du club azuréen depuis son arrivée lors du mercato d’hiver 2021, l’ancien grand espoir du TFC monte en puissance au point d’attirer le mastodonte du championnat français. C’est surtout Luis Campos qui est totalement fan du joueur et voudrait le recruter à Paris. L’idée de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine et de retrouver un environnement que Todibo connait, on rappelle qu’il est originaire de la région parisienne, pourrait séduire l’international français. Mais la direction parisienne devra se montrer convaincante, car Todibo est sous contrat jusqu’en 2027 avec le Gym. Affaire à suivre. Et ce n’est pas tout, le PSG est aussi sur les rangs pour enrôler le nouveau Messi ! Il nous vient d’Argentine, il joue pour River Plate, il a seulement 17 ans et se nomme Claudio Echeverri ! C’est la pépite qui fait sensation en Amérique du Sud ! Sous contrat jusqu’en 2025 avec le club de Buenos Aires, il a tapé dans l’œil de plusieurs cadors européens comme le Real Madrid, Manchester City et donc le PSG. Pour le moment, tous les clubs n’en sont qu’au simple stade de l’intérêt. Mais ils pourraient vite passer à l’offensive sachant que sa clause libératoire s’élève à 25 M€.

Marseille s’attaque à un cadre du FC Porto

L’Olympique de Marseille travaille aussi son prochain mercato et Pablo Longoria a ciblé un milieu de terrain pour 0€ ! O Jogo relaie une information selon laquelle l’OM serait très intéressé par le milieu de terrain du FC Porto Andrés Mateus Uribe. Un joueur très apprécié par Sergio Conceição puisqu’il est tout simplement le joueur le plus utilisé de l’effectif portista. Et si Marseille est sur le coup, c’est parce qu’Uribe est en fin de contrat à l’issue de la saison. Pour le moment, le joueur a repoussé l’offre phocéenne, car il ne serait pas emballé à l’idée de rejoindre un championnat qu’il considère peu compétitif en raison de l’ultra-dominance du PSG. Marseille va devoir se montrer convaincant pour arriver à ses fins !

Victor Osimhen est décidément très courtisé. C’est une véritable bombe que vient de lâcher SkySports Germany, le Nigérian, qui flambe avec le Napoli cette saison, serait ouvert à un transfert au Bayern Munich ! Les dirigeants bavarois sont prêts à mettre les moyens pour attirer l’ancien Lillois avec une offre de 100 M€. Reste à savoir si cela sera suffisant, car Naples demandera au minimum 130 M€. Thomas Tuchel aura aussi son mot à dire dans ce dossier. En cas d’échec avec Osimhen, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos sont aussi dans le viseur du géant bavarois. En tous cas, le Bayern veut un gros nom en attaque pour cet été !