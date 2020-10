Fiorentina : Daniele Pradè revient sur le transfert de Federico Chiesa

La suite après cette publicité

Annoncé à la Juventus depuis le début du marché des transferts, Federico Chiesa n'a pu rejoindre que la Vieille Dame que dans les dernières heures du mercato. Un départ de la Fiorentina pour le joueur de 22 ans, qui appartient au club florentin depuis 2007. Après cette longue aventure, on pouvait imaginer la Viola le remercier pour ses services rendus. Or, le directeur sportif, Daniele Pradè, a eu des mots assez durs sur l'attitude de l'ailier italien.

Ainsi, il a estimé en conférence de presse que le nouveau Bianconero devait partir : « un amour non partagé ne peut pas faire durer une histoire. Pour lui, nous n'étions qu'un tremplin pour aller plus haut. Mais à la fois économiquement et sportif, c'était une excellente opération pour nous dans une telle période. C'était une longue négociation, il a dû renouveler le contrat. Mais je suis heureux d'avoir soulagé le fardeau de ce feuilleton ».