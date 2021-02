Premier League : West Ham enfonce Tottenham dans la crise

On avait un joli derby de Londres pour cette 25e journée de Premier League. Et surtout, deux équipes avec des dynamiques opposées. West Ham commence ainsi à s'approcher de plus en plus des places de Ligue des Champions, pendant que Tottenham dégringole week-end après week-end. Cet après-midi encore, les Hammers l'ont emporté sur le score de 2-1.

Après cinq minutes de jeu seulement, Antonio mettait les locaux devant (1-0). Au retour des vestiaires, Lingard doublait la mise, et la réduction d'écart de Lucas Moura, servi par Gareth Bale, n'aura servi à rien pour les Spurs, incapables de revenir. West Ham grimpe et passe quatrième, alors que Tottenham reste neuvième.

