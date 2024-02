PSG - LOSC : les compositions probables

Dernière répétition générale avant le grand rendez-vous de la Ligue des Champions. Le PSG reçoit le LOSC ce soir au Parc des Princes (21h) à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1. Un rendez-vous face à l’une des meilleures équipes du championnat qui permettra aux hommes de Luis Enrique de savoir où ils en sont avant d’affronter la Real Sociedad mercredi prochain, en 8e de finale aller. L’entraîneur espagnol avait promis il y a plusieurs semaines que son équipe serait meilleure à cette période. C’est le moment de vérité.

Il s’agit également de ménager les organismes et de limiter les risques de blessure. Le geste de Lilian Brassier sur Kylian Mbappé mercredi soir en Coupe de France rappelle que la compétition ne laisse aucun moment de répit. Il devrait donc y avoir quelques changements côté parisien ce soir. Si Donnarumma sera bel et bien titulaire, Danilo ferait équipe en charnière avec Lucas Hernandez, de retour de suspension, laissant Marquinhos au repos. Sur les ailes, Hakimi et Beraldo sont pressentis.

PSG : les méthodes de Luis Campos font grincer des dents en interne

Mbappé présent dans le onze ?

Au milieu aussi on risque d’assister à quelques changements. Vitinha enchaînerait dans le onze, tandis qu’Ugarte ferait son retour. Pour les accompagner, Luis Enrique aurait décidé de titulariser Zaïre-Emery sortant cette fois Fabian Ruiz de la composition. Enfin devant, il y a LA grande inconnue autour de Kylian Mbappé. Retenu dans le groupe malgré sa cheville endolorie, l’attaquant apparaîtra sans doute à un moment donné sur la pelouse mais quand ? Au coup d’envoi ou durant la rencontre ? On penche plutôt pour la seconde option puisque Dembélé, Kolo Muani et Barcola devraient démarrer.

En face, il n’y aura pas de surprise dans le but avec la présence de Chevalier, encore excellent face à l’OL en Coupe de France, même s’il n’a pu éviter la défaite de son équipe. Il serait protégé par une défense à 4 composée de droite à gauche de Tiago Santos, Yoro, Alexsandro, dont la présence reste incertaine en raison d’un physique un peu juste (il serait alors remplacé par la recrue Fernandes), et Ismaily. Dans ce 4-2-3-1, la paire Bentaleb-André officierait dans le rôle de double-pivot, laissant à Zhegrova, Gomes et Gudmundsson la responsabilité de l’animation offensive. Devant, Paulo Fonseca pourrait nous réserver une petite surprise avec la titularisation de Yaziçi plutôt que de David.

