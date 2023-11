Real Madrid - Rayo Vallecano : les compositions officielles

Le Real Madrid accueille le Rayo Vallecano à Santiago Bernabeu dans le cadre de la 12e journée de Liga. Deuxième du classement avec 3 points de moins que le leader Gérone, le club madrilène doit l’emporter ce soir pour reprendre les commandes du championnat. De son côté, le Rayo réalise un bon début de saison et occupe actuellement la 9e place du classement. Un bon résultat ce soir propulserait le club entrainé par Francisco Rodriguez aux portes des places européennes. Une rencontre qui est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Au niveau des compositions d’équipes, Carlo Ancelotti opte pour un 4-3-1-2. Pas de surprise dans le but où l’on retrouve Kepa qui jouera derrière une défense assez classique, Fran Garcia est notamment titularisé au poste de latéral gauche. Au milieu, Camavinga est titulaire et c’est Kroos qui est poussé sur le banc, Modric est aligné d’entrée et capitaine. Enfin le trio Bellingham-Joselu-Vinicius Junior aura pour charge d’animer le secteur offensif. Chez les visiteurs, c’est un 4-4-2 qui est mis en place dans lequel on retrouve notamment l’ancien du Real Raul de Tomas à la pointe de l’attaque.

Les compositions

Real Madrid : Kepa - Carvajal, Rüdiger, Alaba, Fran Garcia - Camavinga, Modric ©, Valverde - Bellingham - Vinicius Junior, Joselu.

Rayo Vallecano : Dimitrievski - Ratiu, Mumin, Lejeune, Espino - Palazon, Ciss, Valentin ©, A.Garcia - U.Lopez, de Tomas.