OM - Panathinaikos : les compositions officielles

Une partie de la saison de l’OM se joue ce mardi soir au stade Vélodrome à 21h contre le Panathinaikos (suivez la rencontre en direct sur FM). Les Olympiens n’ont pas le droit à l’erreur après leur défaite en Grèce au match aller sur le score de 1-0 pour se qualifier en barrages. Après un match très compliqué contre le Pana, les hommes de Marcelino ont su réagir lors de la 1ère journée de Ligue 1 à domicile contre Reims avec un succès 2-1 après avoir été mené. De quoi se donner un peu de confiance avant d’aborder cette rencontre ô combien importante pour l’OM et ses supporters. Mais de l’autre côté, le Pana est bien en forme puisque leur championnat n’a pas encore commencé. Avec déjà un tour préliminaire dans les jambes et une semaine complète de repos, les Grecs devraient arriver en forme et en confiance à Marseille. L’OM joue sa saison et le Panathinaikos veut revenir en Ligue des Champions 13 ans plus tard.

Sur le terrain, l’OM sera sans Kondogbia qui a été expulsé au match aller. Le milieu sera donc composé de Rongier et Veretout, Mbemba enchaîne en défense centrale à côté de Gigot. Offensivement, Sarr est sur le côté droit et Ounahi à gauche. La paire d’attaquant sera composée de Ndiaye et Aubameyang. Côté grec, aucun changement par rapport à l’aller. Brignoli dans les buts, Jedvaj et Magnusson derrière. Perez et Vilhena dans le double pivot derrière Djuricic. Et un trio offensif composée de Mancini, Verbic et Sporar.

Les compositions d’équipes :

OM : Lopez - Clauss, Gigot, Mbemba, Lodi - Sarr, Rongier (cap.) Veretout, Ounahi - Ndiaye, Aubameyang.

Panathinaikos : Brignoli - Vagiannidis, Jedvaj, Magnusson, Juankar - Perez (cap.), Vilhena - Mancini, Djuricic, Verbic - Sporar.

