Real Madrid : un club déjà prêt à accueillir Arda Güler

A quoi joue Carlo Ancelotti avec Arda Güler ? Malgré des bonnes prestations sur la fin de saison dernière et un talent indéniable, le petit prodige turc n’a que très peu de temps de jeu cette saison. Depuis le début du mois d’octobre, il n’a joué que 35 minutes ! Une situation qui interpelle forcément du côté de la capitale espagnole…

Et comme l’indique le journal AS, le Bayer Leverkusen espère l’attirer dans ses rangs dès le mois de janvier, dans le cadre d’un prêt jusqu’à la fin de saison. Xabi Alonso apprécie beaucoup le milieu de terrain offensif, qui espère encore obtenir plus de temps de jeu à Madrid. Affaire à suivre…