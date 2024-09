PSG - Rennes : le métronome João Neves n’en finit plus d’impressionner !

Avec João Neves, tout respire le football. Le public parisien le découvre, week-end après week-end, pour son plus grand bonheur. Débarqué dans la capitale française au cours de l’été après avoir fait ses gammes du côté de Benfica, le jeune milieu de terrain portugais n’a, en effet, pas tardé pour se faire un nom au sein de l’écurie francilienne. Positionné dans l’entrejeu parisien, le natif de Tavira enchaîne, à ce titre, les prestations XXL depuis plusieurs semaines. D’ores et déjà à la tête de 5 passes décisives en Ligue 1, le droitier d’1m74 a une nouvelle fois brillé de mille feux, vendredi soir, lors de la victoire parisienne face au Stade Rennais (3-1).

João Neves, la patron du milieu

Alignée aux côtés de Warren Zaïre-Emery et Fabian Ruiz, la sentinelle du PSG, provisoirement leader en attendant les autres rencontres de cette 6e journée de Ligue 1, a tout simplement régalé le Parc des Princes. Dans tous les bons coups, il a ainsi donné le tempo face à des Bretons globalement dépassés. En 90 minutes, celui qui fêtait ses 20 ans a finalement livré une véritable masterclass, que ce soit par son activité, ses inspirations et son sens du déplacement. Avec 113 ballons touchés, 100% de dribbles réussis, 8 duels remportés sur 13 disputés, 12 récupérations de balle, 2 passes clés et 93% de réussite dans la transmission, Neves a bluffé. Une fois de plus.

Autoritaire dans le duel, inoxydable à la récupération et ô combien précieux dans le développement du jeu parisien, le numéro 87 des Rouge et Bleu n’a cessé de prendre le dessus sur ses adversaires directs. Un apport considérable permettant aux hommes de Luis Enrique de contrôler les débats (62% de possession de balle). Impressionnant défensivement, Neves, crédité d’un 7 par la rédaction FM, l’est aussi aux abords de la surface adverse. Déroutant dans le domaine aérien (deux têtes contrées sur corner, 13e, 36e), l’international portugais (11 sélections) aurait d’ailleurs pu s’offrir une nouvelle passe décisive si Achraf Hakimi n’avait pas été signalé en position de hors-jeu (48e). Une prestation majuscule logiquement saluée par ses coéquipiers au coup de sifflet final.

Le vestiaire du PSG est totalement fan !

«Franchement, il est partout, que ce soit en défense ou en attaque, il récupère beaucoup de ballons, donne de très bonnes passes. Il a fait un gros match comme d’habitude, je suis content pour lui et j’espère qu’il va continuer», soulignait, à ce titre, Bradley Barcola au micro de DAZN. «Jusqu’où ira-t-il ? On ne le sait pas encore. Il n’a que 21 ans. Il profite pour l’heure du football au plus haut niveau. Avec une grande qualité pour manier le jeu, presser, récupérer les ballons. Il a été superbe aujourd’hui. C’est un plaisir d’avoir des joueurs de ce niveau et avec cette mentalité», ajoutait, de son côté, Luis Enrique en conférence de presse. Questionné sur ses débuts dans la Ville Lumière, le Portugais, présent en zone mixte, confiait, quant à lui, les coulisses de cette intégration express et réussie. «Ma qualité principale ? Je suis un joueur qui pense toujours au collectif. C’est pour ça que le PSG est venu me chercher. Je pense c’est l’idéologie du club et je m’identifie à elle».

«J’essaie de faire de mon mieux, de pousser l’équipe. On veut toujours gagner, on a bien joué. Je suis très content d’être ici, je suis heureux avec mes coéquipiers, les gens en France, la ville, je me sens bien», reconnaissait celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2029 avant d’encenser Bradley Barcola et… son coach. «C’est un très grand joueur, l’équipe reste le plus important et les individualités de chaque joueur rendent l’équipe meilleure. Je suis impressionné par son rendement, c’est un grand joueur avec le ballon, techniquement c’est incroyable, à l’entraînement, j’essaie de défendre sur lui mais c’est un peu compliqué (rires). Luis Enrique ? J’adore ses idées, sa façon de jouer et c’est le mieux pour moi, pour progresser sur le plan individuel». Avec un João Neves à ce niveau-là, le PSG peut quoi qu’il en soit ambitionner de grandes choses, et ce dès mardi prochain lors du déplacement à Londres où les champions de France en titre retrouveront Arsenal pour le compte de la 2e journée de Ligue des Champions…