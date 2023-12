Chelsea s’inquiète pour Roméo Lavia

Au sortir d’une défaite sur la pelouse de Wolverhampton le week-end dernier, Chelsea a relevé la tête en venant à bout de Crystal Palace au bout du temps réglementaire (2-1) à l’occasion de la 19e journée de Premier League. Malgré ce succès qui leur permet de rester dans le top 10, les Blues y ont laissé des plumes dans la bataille puisqu’ils risquent de devoir se passer des services de Mykhaylo Mudryk et Roméo Lavia pour les jours à venir, à en croire les propos de Mauricio Pochettino devant la presse.

Classement live Premier League # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 10 Chelsea 25 19 2 7 4 8 31 29 18 Luton 15 18 -13 4 3 11 21 34

Auteur d’une prestation encourageante pour sa première apparition sous les couleurs londoniennes, le Belge aurait subi un coup en fin de partie et son état de santé demeure à l’étude. Il en va de même pour l’Ukrainien, buteur lors du premier acte avant de devoir céder sa place à la 71e minute de jeu à Armando Broja face aux Eagles. «Lavia a senti quelque chose et nous devons vérifier et espérer que ce ne soit pas trop grave. Nous sommes un peu inquiets parce que si vous regardez le match (contre Crystal Palace), j’ai dû changer sa position avec Conor Gallagher à la fin parce qu’il avait du mal à courir. Nous verrons ce qui se passe. Nous espérons que ce n’est pas un gros problème et qu’il pourra être à nouveau avec nous. C’est un joueur important que nous avons récupéré, et ce serait dommage si nous ne pouvions pas l’utiliser lors des prochains matchs», a regretté le coach argentin en marge du déplacement à Luton.