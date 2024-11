Angleterre : Jude Bellingham répond à Harry Kane

Battue par la Grèce à Wembley, le mois dernier, l’Angleterre a rectifié le tir en s’imposant en terre hellénique (0-3), ce jeudi, dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des nations. Et ce, malgré les nombreux absents de cette sélection pour ce rassemblement. Pour rappel, Trent Alexander-Arnold, Declan Rice, Bukayo Saka, Cole Palmer, Levi Colwill, Phil Foden, Jack Grealish et Aaron Ramsdale ont tous dû déclarer forfait pour cette trêve internationale, touchés par des blessures. Une hécatombe qui avait laissé planer le doute sur les motivations de certains à jouer en sélection. « C’est dommage. C’est une période difficile de la saison. Je n’aime pas vraiment ça, pour être tout à fait honnête. Je pense que l’Angleterre passe avant toute situation de club », avait notamment déclaré Harry Kane.

La suite après cette publicité

Interrogé après la victoire des Three Lions, Jude Bellingham a souhaité éteindre cette polémique. « On a beaucoup parlé des joueurs qui se sont retirés du match. On a beaucoup parlé des joueurs qui n’étaient pas là, mais je pense que ceux qui sont venus ont été extraordinaires. Curtis [Jones] a fait ses débuts, il a marqué, il a joué comme il l’a fait, c’est incroyable. Je suis très fier des garçons ce soir. Il y aurait eu un million et un million d’excuses si nous n’avions pas bien joué ou si nous n’avions pas franchi la ligne, mais les garçons sont sortis et ont fait leur travail de manière très professionnelle. Nous sommes de retour dans le peloton de tête, là où nous devons être », a-t-il indiqué dans une interview pour la chaîne ITV.