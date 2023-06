PSG : ça brûle pour Lucas Hernandez !

La suite après cette publicité

Cet été, le Paris Saint-Germain a voulu anticiper. Le club de la capitale aurait déjà bouclé les arrivées de Marco Asensio, de Cher Ndour et de Manuel Ugarte, en plus d’être bien positionné pour enrôler Kang-In Lee. Des paris made in Luis Campos, mais la direction parisienne sait que pour aller loin en Europe, il faut aussi enrôler des valeurs sûres.

D’où les rumeurs - qui n’en sont plus vraiment - concernant Lucas Hernandez, le défenseur tricolore du Bayern Munich. Un dossier sur lequel nous vous avons dévoilé de nombreuses informations exclusives, concernant la volonté prononcée du joueur de rejoindre le champion de France en titre notamment. Et ce dimanche, c’est le quotidien L’Equipe qui en dit plus, confirmant que c’est en excellente voie.

À lire

Neymar sous la menace des autorités brésiliennes

C’est en bonne voie

Le journal indique que les dirigeants parisiens sont très confiants quant à l’arrivée du joueur formé à l’Atlético de Madrid. Les discussions entre les deux clubs vont bon train, et devraient se conclure sur une somme située entre les 35 et 40 millions d’euros, toujours selon le journal. Un prix relativement bas qui s’explique notamment par la situation contractuelle du joueur de 27 ans, dont le bail à Munich expire dans un an.

La suite après cette publicité

Séduit par la polyvalence du joueur, le PSG est donc en passe de conclure un sacré renfort pour sa défense, couvrant notamment le départ de Sergio Ramos en fin de contrat. Le joueur lui a toujours donné sa priorité aux Parisiens, même après l’échec de la piste Nagelsmann, avec qui il a une superbe relation. Luis Enrique n’est pas encore arrivé qu’il est déjà gâté !