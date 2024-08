De nouveaux noms recrutés par DAZN

DAZN est le nouveau diffuseur principal de la Ligue 1, et il doit se dépêcher de construire sa rédaction, afin de couvrir les 8 matches par journée dont il a hérité. Après les premiers recrutements annoncés, comme Smaïl Bouabdellah et Julien Brun, la plateforme a avancé aussi sur les consultants.

Benoît Cheyrou et Rudi Garcia vont ainsi accompagner les commentateurs. Un champion du monde 2018 est également attendu, comme le rapporte L’Equipe. Certains pensent à Adil Rami, qui a officié sur Amazon et TF1, mais le nom de Paul Pogba est également évoqué. Du côté des femmes, la journaliste Ambre Godillon, qui travaillait sur PSG TV, et la consultante Charlotte Lorgeré, qui vient de la chaîne L’Équipe, auraient été recrutées par DAZN.