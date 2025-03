Liverpool : la réaction lucide d’Arne Slot

Arne Slot et Liverpool en ont surpris plus d’un en adoptant un style ultra défensif face au Paris Saint-Germain. Mais le Batave et ses hommes ont réussi le hold-up parfait en s’imposant 1-0 au Parc des Princes après avoir été dominés toute la rencontre. Interrogé par TNT Sports, Slot était ravi, mais lucide. « Il y a eu beaucoup de similitudes aujourd’hui avec notre match contre Manchester City, où nous avons affronté une équipe qui a une très bonne possession de balle et qui possède de grands ailiers qui dominent les situations de un contre un. J’avais dit avant le match que nous ne dominerions pas la possession du ballon ici. La seule chose que je peux reprocher à mes joueurs, c’est que quatre, cinq, six fois nous avons essayé de jouer à travers eux et c’était complètement ouvert et la dernière touche devrait être meilleure. Peut-être était-ce dû à la fatigue d’avoir tant défendu. C’est parfois difficile après avoir tant défendu », a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

« Si vous regardez les statistiques de la Ligue des champions, vous verrez qu’ils étaient numéro un (en termes de statistiques) et qu’ils ont déjà joué contre l’Atlético de Madrid, Manchester City, le Bayern Munich et Arsenal. Le fait d’avoir les meilleures statistiques après avoir affronté des équipes de cette qualité en dit long. Pour nous, la seule façon d’y arriver, avec leurs supporters, c’était de défendre comme nous l’avons fait. Maintenant, nous espérons que nos supporters à Anfield nous aideront beaucoup. Nous aurons besoin d’Anfield », a-t-il déclaré, avant d’avoir un mot pour son héros du soir, Alisson Becker. « J’ai eu quelques très bons joueurs en tant qu’entraîneur, mais jamais le meilleur gardien du monde jusqu’à présent. Il a montré qu’il était le meilleur au monde aujourd’hui. Le fait de repartir avec une victoire ici était probablement un peu plus que ce que nous méritions. »