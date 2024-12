Atlético de Madrid : Diego Simeone révèle les coulisses du braquage face au Barça

C’est ce que l’on appelle un braquage. Ce samedi soir, l’Atlético de Madrid a fait de l’Atlético de Madrid face au FC Barcelone. Dominée pendant 90 minutes ou presque, la formation de Diego Simeone a réussi à s’imposer à la dernière seconde (2-1). Une réussite folle marquée par des arrêts incroyables de Jan Oblak pour maintenir son équipe en vie et une finition létale (3 tirs cadrés, 2 buts) des attaquants. Une recette qui fonctionne visiblement pour Diego Simeone qui a encore une fois adopté la stratégie de défendre en bloc pour jaillir en contre.

Et cela aurait pu être un flop total tant le Barça a maîtrisé le match et s’est procuré de nombreuses occasions. Mais encore une fois, le coach argentin a pu exulter après la rencontre, surtout que cette victoire a offert la première place du championnat à son équipe. «Je suis heureux, je ne peux pas mentir. L’équipe a souffert. Barcelone joue très bien, ils attaquent tout le temps. Aujourd’hui, nous avons passé une excellente soirée défensive à plusieurs, Oblak en tête. Cela nous a permis de survivre. (…) Je ne doute pas que tous les matches perdus par Barcelone ne méritaient pas de l’être. Avec Leganés et Las Palmas, ils ont eu beaucoup d’occasions de marquer, mais le football connaît ce genre de situations. Quand le but ne vient pas, cela commence à devenir un problème.», a-t-il lancé avant de mettre en avant la prestation des siens en deuxième période. «La deuxième mi-temps a été plus disputée. Nous avons eu le but de De Paul qui a ramené le score à 1-1. Ils ont eu beaucoup d’occasions. Nous avons eu la chance d’être constants. On peut être désordonné en attaquant autant. L’équipe a été patiente et a profité d’une contre-attaque pour marquer un grand but. Le but de Sorloth est un grand but.»

Une équipe solidaire dans la douleur

Il est vrai que l’entrée du géant norvégien a été déterminante. Car son jeu dos au but a fait très mal à la défense barcelonaise qui passait une belle soirée jusqu’ici. Dans tous les bons coups, il a donné la victoire aux siens en fusillant Pena en reprenant un centre fuyant clairement pas simple. «Sorloth est froid. Nous avons discuté avec lui il y a trois ou quatre semaines. Si nous mettions trop de temps à nous rapprocher et à lui montrer comment je suis, nous allions le perdre pendant six mois. Il l’a interprété de la meilleure façon. Il nous sort du pétrin, il nous sort de l’ombre. Heureusement, nous avons remporté une belle victoire aujourd’hui» a confié Diego Simeone sur son attaquant. Mais le patron de l’Atlético de Madrid a surtout expliqué comment son équipe était capable de s’en sortir à chaque fois dans ce genre de situation. Pour lui, pas de doute, c’est surtout parce que les joueurs sont solidaires et se battent en équipe.

«Les joueurs sont prêts pour la compétition. Ce qui est le plus fort, c’est le groupe. Le groupe le montre dans les faits. Les changements, lorsqu’ils interviennent, se font vraiment sentir. C’est ce que nous, les entraîneurs, voulons. Nous voulons que tout le monde soit sur la même longueur d’onde. Notre façon de rivaliser avec deux monstres comme Madrid et le Barça, c’est d’avoir toute l’équipe qui joue bien. Nous nous sommes trouvés au fur et à mesure. Nous devons accompagner les joueurs dans ce qu’ils font de bien et essayer de les améliorer et de les structurer. Nous devons voir que l’équipe peut progresser. Nous sommes allés à Paris et il s’est passé la même chose qu’aujourd’hui. C’est ce que le club a laissé en héritage à tous les joueurs qui sont passés ici.» L’héritage, c’est probablement ce qui caractérise le plus cette équipe des Colchoneros qui semble avoir une vraie ADN qui perdure dans le temps. Pour le plus grand bonheur de Diego Simeone…