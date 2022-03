CdF, Nantes : la réaction à chaud de Nicolas Pallois

Le FC Nantes s'est qualifié pour la finale de Coupe de France ce mercredi soir en sortant l'AS Monaco (2-2, 4 t. a. b. à 2). Le public de La Beaujoire a fêté cela comme il se doit en envahissant, sans heurts, la pelouse une fois la séance de tirs au but terminée. Nicolas Pallois, interrogé par France 3, espère pouvoir les récompenser de leur indéfectible soutien avec un titre.

La suite après cette publicité

«L’année dernière, on était dans le dur, on a sauvé le club, au barrages, ils étaient derrière nous, si on peut leur donner un trophée, ce serait super», a lâché le défenseur central des Canaris, évidemment ému. Prochain obstacle, l'OGC Nice, au Stade de France, le 8 mai.