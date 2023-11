EdF : Didier Deschamps s’enflamme pour les Bleus

Clap de fin de ces éliminatoires pour l’Euro 2024, avec un match nul anecdotique entre la Grèce et les Bleus, déjà qualifiés depuis un moment. La France n’aura pas réussi son 8/8, mais peu importe, Didier Deschamps était plutôt content après la rencontre, comme il l’a fait savoir devant les caméras de TF1. Il a notamment souligné l’apport des nouveaux dans le groupe.

« C’est une partie de mon travail. Il y a tout ce qu’il se passe sur le terrain. C’est aux joueurs de mettre en application. Moi, je dois faire en sortie avec mon staff de construire un groupe comme au Mondial, entre des joueurs avec un statut et des nouveaux. D’autres ont pris le relai et l’équipe de France se maintient à ce très haut niveau. Ce qui me plait, j’en suis ravi car c’est eux aussi qui en veulent toujours plus », a expliqué le sélectionneur national, visiblement optimiste et satisfait !