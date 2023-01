Une ex-star du PSG regrette son départ, Chelsea veut piller l’Europe de ses talents

Alex regrette le PSG

Interrogée dans Le Parisien ce samedi, la maire de Paris Anne Hidalgo a expliqué avec fermeté que le Parc des Princes n’était pas à vendre. Une décision qui fait enrager les dirigeants parisiens, qui lui ont répondu dans le quotidien francilien ce dimanche. Pour eux, la Maire force «le PSG à quitter sa maison». Puis en feuilletant L’Équipe ce matin, on peut lire une interview du Brésilien Alex, l’un des pionniers du PSG ère Qatari. L’Auriverde avoue regretter d’avoir quitté le club en juin 2014. Voici ses mots : «j’étais en fin de contrat et le club ne me proposait qu’un an. J’en voulais deux. J’ai donc signé à l’AC Milan, mais j’ai souffert là-bas. L’équipe n’était pas bonne et j’ai regretté d’être parti car il y avait tout pour être heureux au PSG.»

Chelsea chasse les crack

La grosse info qui est tombée dans la soirée, c’est le coup de maître de Chelsea qui devance Arsenal sur le dossier Mykhaylo Mudryk. Ces dernières semaines, pour tout le monde, l’ukrainien allait signer avec les Gunners. Mais les médias anglais ont appris qu’un accord aurait été conclu entre Chelsea et le Shakhtar Donetsk pour le transfert de la pépite. La somme devrait dépasser les espérances des dirigeants du club ukrainien, qui demandaient 100 millions d’euros pour laisser partir leur joueur. Après avoir recruté Joao Félix, puis Mudryk, les Blues ne veulent pas arrêter de se renforcer. Le site ESPN rapporte ce matin que Chelsea a fait une offre de 30 millions d’euros pour signer l’ailier du PSV Noni Madueke. Le club néerlandais ne veut pas se séparer du jeune Anglais âgé de 20 ans, mais Chelsea n’a pas dit son dernier mot. Et ce n’est pas tout, dans The Guardian, on apprend que l’hécatombe de blessures en attaque a même conduit Chelsea à s’intéresser à l’attaquant de West Ham, Michail Antonio, pour un prêt. L’offre a été rejetée, car West Ham ne veut pas prêter son numéro 9. Ils sont cependant ouverts à la vente.

Manchester is red

En Angleterre, on a senti le sol trembler, et l’épicentre était à Manchester, Old Trafford plus précisément. Le derby de Manchester s’annonçait électrique et ça n’a pas manqué. Menés au score, les Red Devils ont su renverser le match et s’imposer 2-1. C’était un «meurtre Bleu» pour The Manchester Evening News qui met en avant les deux héros de MU, buteurs hier : Rashford et Bruno Fernandes. Et comme on peut le voir dans un encadré du Mirror ce matin, à la fin du match, les joueurs de City ont encerclé l’arbitre de la rencontre, visiblement furieux. Il faut dire que la VAR a fait polémique comme on peut le lire dans le Daily Star. L’arbitrage a accordé un but à Manchester United alors que Marcus Rashford, qui ne touche pas la balle mais qui fait clairement action de jeu, aurait pu être signalé hors-jeu. Pep Guardiola, en conférence de presse, était scandalisé.