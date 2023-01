Accord imminent entre Chelsea et le Shakhtar pour le transfert de Mykhaylo Mudryk

La suite après cette publicité

Le duel à distance entre Arsenal et Chelsea pour s’attacher les services de Mykhaylo Mudryk va très prochainement livrer son verdict. Néanmoins, un des deux clubs de Premier League a pris une belle avance sur son concurrent ces dernières heures. Alors que la pépite ukrainienne souhaitait ardemment rejoindre Arsenal, elle pourrait finalement s’engager en faveur des Blues, qui sont tombés d’accord avec leurs homologues du Shkhatar Donetsk concernant le transfert du joueur de 22 ans.

En effet, des représentants de Chelsea, dont le directeur des talents et des transferts Ben Winstanley, également accompagné un membre du conseil d’administration, se sont rendus en Turquie, où le Shakthar Donetsk organise actuellement un camp d’entraînement, pour discuter en tête-à-tête avec leurs alter egos du club ukrainien. Ces derniers jours, Mykhaylo Mudryk a été mis au courant par son club de l’intérêt croissant de Chelsea pour sa signature et l’accord pourrait donc bien concerner toutes les parties.

Un transfert record pour le Shakthar

Alors qu’Arsenal a lancé les premières offres, Chelsea a ensuite suivi en faisant monter les enchères pour atteindre des montants astronomiques. Les Blues auraient même eu le dernier mot dans cette histoire puisque, selon The Athletic, un accord aurait été conclu entre Chelsea et le Shakhtar Donetsk pour le transfert de Mykhaylo Mudryk. La somme devrait dépasser les espérances des dirigeants du club ukrainien, qui demandaient 100 millions d’euros pour laisser partir leur joueur. Le média anglais parle de 70 M€, auxquels s’ajouteront 40 millions d’euros de bonus.

Chelsea aurait même trouvé un terrain d’entente avec Mykhaylo Mudryk vis-à-vis de son contrat avec les Blues. Le joueur de 22 ans serait tombé d’accord sur les conditions personnelles avec un contrat de sept ans à la clé. Il ne manquerait donc plus que la signature de la pépite ukrainienne. Auteur de trois buts et deux passes décisives en six matches de Ligue des Champions, Mudryk aura la lourde tâche de relancer une équipe de Chelsea dans la tourmente actuellement, seulement 10ème de Premier League.

D’autant plus que le Shakhtar Donetsk vient d’officiellement annoncer une avancée majeure dans ce transfert de sa pépite en destination des pensionnaires de Stamford Bridge. «Le président du FC Shakhtar Rinat Akhmetov et le copropriétaire de Chelsea Behdad Eghbali ont discuté aujourd’hui du transfert de Mykhailo Mudryk au Chelsea FC. Les parties sont sur le point de s’entendre sur le transfert du joueur au club anglais», peut-on lire dans un communiqué. Dernier coup de bluff pour espérer voir Arsenal se positionner sur le prix de Chelsea ou dernière ligne droite du transfert, quoi qu’il en soit, le dossier Mykhaylo Mudryk, qui va rallier Londres dans les prochaines heures, arrive bientôt à son terme.