OM : Pablo Longoria dresse la feuille de route du mercato hivernal

L'Olympique de Marseille est cinquième de Ligue 1 à huit points du leader, l'Olympique Lyonnais. Mais les Phocéens comptent deux matches en retard (contre Lens et contre Nice). En plus de cela, ils ont terminé quatrièmes de leur poule de Ligue des Champions et sont donc éliminés de toutes compétitions européennes. De quoi bien se concentrer sur la priorité, le championnat.

Toutefois, il semble que certains manques sont criants. Évidemment, un attaquant ne serait pas de trop pour venir concurrencer Valère Germain et Dario Benedetto, mais c'est surtout au poste de latéral droit que les solutions manquent. Si Hiroki Sakai est régulier, il semble régresser ces derniers temps. Yuto Nagatomo est un arrière gauche mais peut dépanner à droite. Dans les derniers jours du marché, l'OM a tenté de récupérer Joakim Maehle, mais le Danois s'est engagé il y a quelques jours pour l'Atalanta. Pablo Longoria, le directeur sportif de l'OM, a fait le point sur les objectifs de ce mercato.

« Il faut inventer des opérations »

« On a cherché un latéral droit dans les derniers jours du mercato, on a continué depuis à travailler pour trouver des alternatives avec des joueurs réalistes. Nous sommes ambitieux et l'ambition nous pousse à améliorer l'équipe, mais dans un contexte particulier, celui du mercato d'hiver, qui est un marché d'opportunités », commente l'Espagnol dans La Provence.

Petit souci : l'OM n'a pas d'argent. Par conséquent, il faudra être créatif comme Leonardo, le directeur sportif du Paris SG, l'été dernier. « J'aime beaucoup le mot enveloppe. On dirait qu'on met tout ensemble. Je crois que la façon de faire dans le foot moderne est plus globale. Tu dois chercher le salaire, le prix du transfert, comment est-ce que tu vas payer le transfert, quelle formule de transfert... Il faut inventer des opérations, être créatif. Pour le mercato d'hiver, il faut être imaginatif », a conclu Longoria. Pas sûr que les supporters marseillais vont être rassurés par cette sortie médiatique.