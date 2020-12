Joakim Mæhle signe à l'Atalanta

Lors de la toute dernière journée du mercato estival, l'Olympique de Marseille cède Bouna Sarr au Bayern Munich. Toutefois, les Phocéens ont un nom en tête pour le remplacer : Joakim Mæhle. Alors que l'écurie française se met d'accord avec Genk, le club belge fait un revirement et demande plus d'argent. Le transfert échoue et on se disait que ce n'était que partie remise. Finalement, l'Atalanta a décidé d'accélérer et de boucler le deal pour cet hiver. Selon diverses sources, le transfert s'effectue autour de 11 millions d'euros plus quelques bonus.

La suite après cette publicité

« Joakim Mæhle déménage à Atalanta Bergame. Le transfert est terminé. Dimanche, nous disons au revoir à «Joa», après le match contre Waasland-Beveren », a sobrement twitté le club de Genk en ce mardi soir. L'international danois ne verra donc pas l'OM, qui va devoir sérieusement se pencher sur d'autres éléments pour renforcer son couloir droit.