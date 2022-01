PSG : Georginio Wijnaldum est prêt à partir

La suite après cette publicité

Enfin un milieu qui allait mettre de l'intensité, créer des changements de rythme et du danger devant le but adverse. Voilà ce que disaient les supporters parisiens en accueillant Georginio Wijnaldum en provenance de Liverpool, au nez et à la barbe du FC Barcelone. Mais voilà, hormis quelques buts importants, contre Leipzig et Lens, et quelques fulgurances, le Néerlandais déçoit. On ne reconnaît pas le flamboyant milieu des Reds, celui qui règne aussi en sélection.

Le rythme particulier de la Ligue 1 et le style de jeu parisien ne semblent pas coller aux qualités du joueur. Conséquence, les rumeurs d'un retour en Premier League ont vite alimenté les premiers jours du mercato hivernal. Et cela continue. En effet, Skysports affirme que Wijnaldum, même s'il ne le dira pas publiquement, est prêt à revenir en Premier League, et ne serait pas contre un retour dès ce mercato hivernal.

Wijnaldum aime Arsenal

Et il lorgnerait même un club précis, à savoir Arsenal, dont il est un admirateur. Cela tombe bien puisque les Gunners chercheraient à se renforcer dans ce secteur d'ici le 31 janvier. Reste à savoir si la blessure du Néerlandais de 31 ans (entorse de la cheville gauche) peut être un frein, son retour étant estimé pour début février.

Côté PSG, la volonté est de ne pas le céder, mais il y a le dossier Tanguy Ndombélé qui se joue en coulisse. Idéalement, le club de la capitale souhaiterait voir un élément partir dans ce secteur, mais il pensait plus à Paredes, Danilo voire Gueye qu'à Wijnaldum. La donne pourrait changer si Arsenal se décidait à passer à l'action.