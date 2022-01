PSG : Georginio Wijnaldum veut être prêté en Premier League

Un goût de trop peu. Arrivé libre l'été dernier en provenance de Liverpool, Georginio Wijnaldum (31 ans) n'a pas encore convaincu tout son monde du côté du Paris SG, et ce, malgré trois buts importants contre Leipzig et Lens. Mauricio Pochettino n'en a pas fait un titulaire indiscutable (9 titularisations en L1, 7 entrées en jeu) comme on pouvait s'y attendre lorsque le club de la capitale l'a recruté au nez et à la barbe du FC Barcelone.

La suite après cette publicité

Une situation que le milieu international néerlandais (85 sélections, 26 réalisations), sous contrat jusqu'en juin 2024, a visiblement du mal à vivre. Selon Sky Sports, le Batave souhaite être prêté en Premier League cet hiver pour retrouver un championnat qu'il adore et connaît sur le bout des doigts, mais aussi et surtout, un temps de jeu plus conforme à ses attentes.

Paris est ouvert

Ces dernières semaines, son nom a notamment circulé du côté de Newcastle, son premier club outre Manche, lors de la saison 2015/16, mais aussi à Arsenal, qui semble chercher un renfort dans ce secteur de jeu pour aller chercher une qualification en Ligue des Champions d'ici la fin de l'exercice. Les Rouge-et-Bleu ne s'opposeront a priori pas à un départ.

Il y a quelque temps, Sky Sports expliquait que les pensionnaires du Parc des Princes étaient disposés à le laisser filer temporairement pour qu'il se refasse une santé. Tous les ingrédients semblent donc réunis pour que la fin du mercato de Georginio Wijnaldum soit particulièrement animée. En cas de départ, le PSG cherchera à le remplacer numériquement.