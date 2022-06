Semaine chargée pour le FC Barcelone

Le groupe professionnel du FC Barcelone reprend l'entrainement lundi 4 juillet. D'ici là, le Barça a de nombreux dossiers à finaliser, sur le marché des transferts et ailleurs rapporte Mundo Deportivo. En effet, les joueurs libres, que sont Andreas Christensen et Franck Kessie, doivent rejoindre le club et les Catalans souhaitent qu'ils aient été présenté et effectué leur visite médicale avant la reprise de l'entrainement.

Outre la situation du défenseur danois et du milieu ivoirien, les Blaugranas doivent également organiser l'annonce du partenariat avec Spotify, qui doit prendre effet ce vendredi. L'entreprise de streaming de musique doit apposer son nom au Camp Nou. Enfin, ce jeudi, le Barça devrait toucher les 205 millions d'euros convenus dans l'accord sur la cession des droits TV.