Naples : la raison du départ de Khvicha Kvaratskhelia

La fin de l’aventure semble actée entre Khvicha Kvaratskhelia et le Napoli. Pas retenu dans le groupe pour affronter le Hellas Vérone ce dimanche 12 janvier, l’ailier géorgien est de plus en plus proche du PSG, sa volonté de départ ayant été confirmée par Antonio Conte lors de la conférence de presse d’avant match ce samedi.

Selon nos informations, la raison qui se cache derrière cette volonté du joueur de quitter Naples est assez étonnante. En effet, Khvicha Kvaratskhelia souhaiterait vivre une vie plus calme, et plus dans l’anonymat, où il ne serait pas reconnu à chaque coin de rue. Un aspect qu’il a d’ailleurs partagé à Antonio Conte. Une situation impossible à Naples pour celui qui est surnommé «Kvaradona», et qui est presque vénéré comme un messie dans toute la ville. En espérant pour lui que Paris soit source de tranquillité.