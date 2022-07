JT Foot Mercato : le PSG finalise son mercato de folie

La suite après cette publicité

Paris termine son ménage

Le PSG a décidé d'employer les méthodes fortes pour se débarrasser du groupe des indésirables. Certains font de la résistance, mais Paris est bien décidé à tout tenter pour les faire craquer. Jusqu'à la fin du mercato, ils vont être mis de côté et s’entraîner à un autre moment que le groupe parisien, sans Galtier. Et pour quelques-uns, cette méthode inédite fonctionne, ils sont prêts à partir. Georginio Wijnaldum est d'accord pour rejoindre l'AS Roma, mais les négociations sont toujours en cours entre le club italien et le PSG. Il y a encore des divergences sur la formule utilisée. Le FC Séville est prêt à délester les Parisiens d’un de leur joueur. Les Rojiblancos souhaiteraient attirer Kehrer, car financièrement, il est accessible. Idrissa Gueye n’a pas été cité comme un indésirable, mais Paris n’est pas contre une possible vente. Everton est chaud pour l'enrôler une deuxième fois, eux qui l'avaient laissé filer à Paris pour environ 30 millions d'euros. En ce qui concerne Layvin Kurzawa, selon nos informations, il a la cote à Nice même s’il n’a joué aucune minute en Ligue 1 la saison dernière. Par contre en ce qui concerne Herrera ou Icardi, ils sont prêts à rester à Paris. Et pour Rafinha et Draxler, ça ne se bouscule pas au portillon.

Une nouvelle recrue à Paris

Comme nous vous le révélions il y a quelques jours, les choses se sont accélérées concernant Renato Sanches. Il ne restait que quelques détails à régler avec le LOSC pour boucler le transfert du joueur de 24 ans, à qui il reste un an de contrat. Ce dernier voulait absolument rejoindre le PSG. Et selon la presse portugaise, tout est désormais bouclé. Le milieu de 24 ans va débarquer dans la capitale avec une option d'achat d'environ 10 millions d'euros.

Les officiels du jour

Junya Ito va devenir le treizième joueur japonais de l'histoire du championnat français ! Le Nippon de 29 ans est tombé d'accord avec le Stade de Reims et s'apprête donc à quitter le KRC Genk. Le club belge a communiqué vendredi sur le fait qu'un accord de principe a été trouvé pour son transfert en Champagne. Enfin, le Stade Rennais fait sauter la banque pour Arthur Theate. Les Bretons ont enfin trouvé leur renfort défensif tant convoité. Les rouges et noirs ont officialisé la nouvelle ce matin.