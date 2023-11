Hatem Ben Arfa s’est lancé dans un nouveau sport

Il n’a toujours pas officiellement annoncé qu’il mettait un terme à sa carrière de footballeur, mais à 36 ans, Hatem Ben Arfa ne pense pas à retrouver un club. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain a disputé son dernier match professionnel le 2 avril 2022 avec Bordeaux (2-2 contre Lille) et aujourd’hui, il s’adonne à un autre sport.

Le Parisien nous apprend que HBA est désormais un fondu de padel. Licencié au club 4Padel à Seine-Saint-Denis, Ben Arfa a découvert ce sport il y a un an et demi et se classe déjà 1342e sur 42 000 joueurs référencés après avoir disputé plus de 70 tournois en un an.