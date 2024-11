Nice - Lille : la grosse colère de Bruno Genesio

Pour l’occasion de la 11e journée de Ligue 1, le LOSC se déplaçait sur la pelouse de l’OGC Nice avec l’objectif de l’emporter pour grimper sur le podium. Et alors qu’ils avaient la victoire en main grâce à un but de Mitchel Bakker peu après l’heure de jeu, les Dogues ont été rattrapés par les Aiglons dans les derniers instants du temps additionnel, après un but de Tom Louchet, sur un ultime coup-franc (2-2).

«Un résultat frustrant pour Bruno Genesio, le coach de l’équipe lilloise : je ne suis pas énervé par rapport à la durée du temps additionnel, mais parce qu’on manquait de maturité sur cette fin de match. On donne une dernière cartouche inespérée à cette équipe de Nice et, comme souvent dans le football, on est puni quand on se fait punir», a-t-il affirmé sur DAZN.