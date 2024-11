Liga : Gérone s’impose difficilement face à Getafe, Bilbao cale à Valladolid

Suite de la 13e journée de Liga. Après sa défaite face au PSV Eindhoven (4-0), Gérone a su relever la tête en championnat en s’imposant face à Getafe sur la plus petite des marges (0-1). Yangel Herrera, sur un bon ballon de Bryan Gil, a ouvert le score de la tête à la 42e minute de jeu. Les Rouge et blanc gagnent ainsi trois places et remontent à la 9e place de Liga. Leur adversaire de la journée pointe à la 17e place avec 10 points.

La suite après cette publicité

L’autre rencontre de ce multiplex espagnol de 18h30 était le match entre Valladolid et Bilbao. Le club basque a perdu de précieux points aujourd’hui, en s’inclinant 1 but à 0, après que Raul Moro a pris l’avantage à la 79e minute, grâce à un centre d’Ivan Sanchez. Sur le fil, Gorka Guruzeta a cependant recollé au score (94e, 1-1). Avec ce match nul, Bilbao se contente d’une 6e place avec 20 points. Valladolid est avant-dernier avec seulement 9 points.