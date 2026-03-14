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L’Équipe de France affrontera la Côte d’Ivoire en juin

Par Jordan Pardon
1 min.
L'équipe de France contre l'Ukraine @Maxppp

L’Équipe de France connaît le troisième de ses prochains adversaires avant le Mondial. Après le Brésil et la Colombie, que les Bleus affronteront ce mois-ci aux Etats-Unis, la FFF a officialisé ce samedi la tenue d’une rencontre amicale face à la Côte d’Ivoire au mois de juin.

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Le match se jouera à la Beaujoire, à Nantes, et se tiendra précisément le jeudi 4 juin à 21h10 (le match sera diffusé sur TF1). Il s’agira de la quatrième confrontation entre les deux nations (2 victoires pour la France, 1 match nul), et la onzième rencontre des Tricolores dans l’enceinte nantaise. Les Bleus joueront un second match amical le lundi 8 juin à Lille, mais l’identité du futur adversaire n’a pas encore été dévoilée.

Pub. le - MAJ le
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