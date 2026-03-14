L’Équipe de France affrontera la Côte d’Ivoire en juin
L’Équipe de France connaît le troisième de ses prochains adversaires avant le Mondial. Après le Brésil et la Colombie, que les Bleus affronteront ce mois-ci aux Etats-Unis, la FFF a officialisé ce samedi la tenue d’une rencontre amicale face à la Côte d’Ivoire au mois de juin.
Le match se jouera à la Beaujoire, à Nantes, et se tiendra précisément le jeudi 4 juin à 21h10 (le match sera diffusé sur TF1). Il s’agira de la quatrième confrontation entre les deux nations (2 victoires pour la France, 1 match nul), et la onzième rencontre des Tricolores dans l’enceinte nantaise. Les Bleus joueront un second match amical le lundi 8 juin à Lille, mais l’identité du futur adversaire n’a pas encore été dévoilée.
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