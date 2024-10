FC Barcelone : Wojciech Szczęsny sait pourquoi il ne joue pas

Nouveau gardien du FC Barcelone pour compenser la longue blessure de Marc-André ter Stegen, Wojciech Szczęsny n’a toujours pas disputé la moindre minute avec son nouveau club. Hansi Flick fait pour le moment confiance à Iñaki Peña, la doublure en temps normal du portier allemand. Ses premiers matchs ont donné satisfaction, ne donnant aucun prétexte à son entraîneur de changer de gardien. C’est d’ailleurs ce qu’admet le Polonais à Eleven Sports.

La suite après cette publicité

«Il ne lui a donné aucune raison de le laisser sur le banc», assure Szczęsny. «Nous avons beaucoup parlé. J’ai déjà dit à l’entraîneur que j’étais à 100% mais l’équipe travaille bien. Si ce n’est pas cassé, alors n’y touchez pas. Si j’étais à la place de l’entraîneur, je ne me ferais pas jouer non plus. J’aurai l’occasion de jouer plus tard. En ce moment, l’équipe travaille très bien, c’est la chose la plus importante». Il faudra patienter.