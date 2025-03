Kolo Muani revient sur son face à face manqué en finale de la Coupe du Monde

Randal Kolo Muani retrouve des couleurs du côté de la Juventus. Arrivé au sein du club italien au cours du mercato hivernal, l’attaquant de 26 ans a déjà marqué 5 buts et adressé une passe décisive en 6 matchs de Serie A, et a même été élu joueur du mois de février de l’autre côté des Alpes. Le Français devrait également être retenu par Didier Deschamps pour la trêve internationale de mars. International tricolore (27 sélections, 8 buts), l’ancien Nantais a vécu des moments forts avec les Bleus, notamment la finale de la Coupe du Monde 2022.

Entré en jeu en fin de match, Kolo Muani avait complètement redynamisé une équipe de France au bord de la rupture. Il aurait même pu offrir la victoire suprême à l’issue d’un face-à-face avec Emiliano Martinez, remporté par l’Argentin. Dans un entretien accordé à la Repubblica, l’intéressé est revenu sur cet épisode marquant : « L’arrêt de Martinez lors de la finale de la Coupe du monde 2022 entre l’Argentine et la France ? Un bon arrêt, il a fait ce qu’il avait à faire. Il était gardien, j’étais attaquant, il a gagné. Tout s’est passé très vite et un peu fou. Je sais que si j’avais marqué, je serais entré dans l’histoire. J’ai imaginé mille fois que ça aurait pu se passer différemment et j’ai mis du temps à m’en remettre, mais je l’ai fait. Je n’ai aucun regret, c’est le football. » Difficile de lui en vouloir.