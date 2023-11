Nantes : Jocelyn Gourvennec nie avoir signé une pétition anti Kita

Officiellement présenté ce jeudi comme nouvel entraîneur du FC Nantes, Jocelyn Gourvennec a dû faire face à une question quelque peu gênante. Engagé par la famille Kita, le Breton apparaît dans la liste des signataires de la pétition du Collectif Nantais (créée en 2022) appelant au départ des Kita. Mais visiblement, Gourvennec n’a jamais signé cette pétition.

« Je vais être très clair. On m’a parlé de ça hier. Je ne sais pas de quoi on me parle. Je n’ai jamais rien signé, je ne sais pas ce qu’est cette pétition. Je pense avoir montré depuis le début de ma carrière, qui a démarré à 16 ans à Lorient, que j’ai beaucoup de rigueur et de loyauté à l’égard de tous. Je ne sais pas ce que c’est que cette histoire », a-t-il confié en conférence de presse.