OL : le message de Maxence Caqueret aux supporters

Dimanche en début d’après-midi, l’OL a concédé le match nul à domicile (1-1) face à Metz. Après la rencontre, les joueurs étaient déçus à l’image de Clinton Mata. « Il y a de la frustration. Il n’y a pas 36.000 solutions, on doit travailler dur pour sortir de cette spirale. Je pense qu’il faudra encore régler des petits détails et appliquer ce que le coach nous a demandé. Si on marque sur l’occasion de Mama Baldé en début de match ça peut changer beaucoup de choses. »

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 16 Metz 10 11 -8 2 4 5 9 17 18 Lyon 4 10 -11 0 4 6 8 19

Maxence Caqueret a, lui, évoqué les banderoles des supporters (objectif maintien). «C’est la réalité. Aujourd’hui, on est derniers, on joue le maintien pour le moment. Ce sont des banderoles qui nous touchent. On est tous dans le même bateau. Malgré ça, on a vu que les supporters nous ont encouragé du début à la fin. Pour ça, on peut les remercier. On aura forcément besoin d’eux pour remonter. J’espère qu’on pourra avancer tous ensemble. C’est primordial pour le club et nous, les joueurs.» L’union sacrée est décrétée.