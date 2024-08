L’AS Monaco fonce sur Dani Ceballos

Vice-champion de France en titre, Monaco est l’un des clubs les plus attendus cette saison en Ligue 1. Et pour le moment, les hommes d’Adi Hütter ont parfaitement répondu en signant deux victoires lors des deux premières journées de championnat contre Saint-Étienne (1-0) et l’Olympique Lyonnais (2-0). De bons débuts auxquels ont participé quelques-unes des recrues estivales comme Lamine Camara, buteur face aux Gones.

En parlant de mercato, l’ASM pourrait d’ailleurs nous offrir une surprise d’ici la fin du marché. Selon Marca, le club princier pourrait frapper un gros coup. Le journal espagnol affirme en effet que Monaco et le Betis (le club formateur du Madrilène) pourraient profiter de cette dernière semaine du mercato pour tenter de réciter le milieu de terrain Dani Ceballos (28 ans). Et les deux écuries auraient leur chance.

Ceballos doit décider

Sous contrat jusqu’en 2027, Ceballos ne fait que jouer la doublure de luxe depuis son retour chez les Merengues en 2021, après son prêt de deux ans à Arsenal. C’est simple, il ne compte que 26 titularisations en Liga depuis trois ans. Mais cette fois, l’Andalou pourrait bien mettre les voiles. Conscient du statut de son joueur, le Real Madrid lui aurait laissé une période de réflexion, même s’il y a peu de chances que la situation de Ceballos évolue.

Barré par une incroyable concurrence dans l’entrejeu (Bellingham, Modric, Güler, Diaz, Valverde, Camavinga, Tchouaméni), Ceballos doit désormais choisir entre quitter Madrid pour avoir un meilleur temps de jeu ou rester dans la capitale espagnole sans trop jouer, mais en continuant de garnir son palmarès. En cas de départ, un prêt avec option d’achat serait la formule privilégiée par ses deux courtisans.