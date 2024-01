Manchester United - Tottenham : les compositions officielles

Suite de la 21e journée de Premier League avec Manchester United qui accueille Tottenham à Old Trafford. Les Red Devils sont 9e du championnat avec 31 points, l’objectif est de retrouver le chemin de la victoire et de surtout prendre de la confiance dans cette entame de seconde partie de saison. En face, Tottenham est 5e mais aura fort à faire avec près de dix joueurs absents, un succès ce dimanche serait un superbe résultat. Cette rencontre est à suivre en live commenté sur le site Foot Mercato.

La suite après cette publicité

Au niveau des compositions d’équipes, Erik Ten Hag opte pour son traditionnel 4-2-3-1. Alors qu’il rejoindra le Cameroun demain pour disputer la CAN, Onana est bien présent dans le but. En défense, Varane est titulaire et associé à Evans, le jeune Mainoo est maintenu au milieu du terrain. Enfin du classique en attaque, Hojlund tentera de marquer un deuxième but cette saison en championnat. De son côté, Tottenham est organisé en 4-3-3 avec la grande première en attaque de Werner sous ses nouvelles couleurs. Bonne nouvelle pour les Spurs en défense, la charnière Van de Ven - Romero fait son grand retour.

Les compositions

Manchester United : Onana - Wan-Bissaka, Varane, Evans, Dalot - Eriksen, Mainoo - Garnacho, B.Fernandes ©, Rashford - Hojlund.

Tottenham : Vicario - Porro, Romero ©, Van de Ven, Udogie - Hojbjerg, Bentancur, Skipp - Johnson, Richarlison, Werner.