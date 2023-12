AC Milan : Stefano Pioli affiche sa folle ambition en Ligue Europa

L’AC Milan sauve les meubles. Bon dernier du groupe F en marge du coup d’envoi, le club lombard s’est offert le droit de poursuivre l’aventure européenne en battant Newcastle au bout du suspense (2-1) à St James’Park. Menés au score, les Rossoneri ont inversé la vapeur grâce à des réalisations de Christian Pulisic (59e) et Samuel Chukwueze (84e). Reléguant leurs adversaires du jour à la quatrième place, les hommes de Stefano Pioli font certes une croix sur la C1 mais seront reversés en Ligue Europa.

La suite après cette publicité

À l’issue de la rencontre face aux Magpies, l’entraîneur transalpin n’a pas caché sa frustration à l’idée de quitter la compétition. S’il a désormais les yeux rivés sur la C3, le technicien de 58 ans a déclaré qu’il visait la victoire finale. «C’est un regret. Bien sûr, la Ligue Europa est une compétition importante, Milan ne l’a jamais gagnée et nous nous donnerons à 100%, comme toujours. Allons-y et gagnons-la. On y croyait, c’est tout. C’est dommage», a exprimé le natif de Parme devant la presse, des propos rapportés par la Gazzetta dello Sport.