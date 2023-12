Ligue des Champions : l’AC Milan renverse Newcastle et s’assure une place en barrages de C3, Antwerp s’offre un succès de prestige face au FC Barcelone

Après le duplex de 18h45, signé par les victoires de Manchester City et Leipzig respectivement à Belgrade et Berne, la sixième et ultime journée de la Ligue des Champions se poursuivait ce mercredi soir avec douze équipes qui croisaient le fer pour les derniers enjeux de cette phase de poules. Alors que le Paris Saint-Germain se déplaçait sur la pelouse du Signal Iduna Park pour y affronter l’actuel leader du groupe F, le Borussia Dortmund, Newcastle et l’AC Milan s’affrontaient, quant à eux, à St James’ Park dans un duel entre le troisième et le dernier de la poule. Après un début de rencontre timoré entre les 22 acteurs, il fallait un bel enchaînement collectif dans le camp adverse et un boulet de canon de Joelinton à l’entrée de la surface pour tromper la vigilance de Mike Maignan (1-0, 32e).

Un but qui permettait aux Toons de prendre provisoirement la deuxième place au PSG, tenu en échec à ce moment-là par le BvB. Au retour des vestiaires, les Magpies avaient les occasions pour faire le break mais ni Anthony Gordon ni Callum Wilson ne montraient de justesse dans le dernier geste (51e). Leur inefficacité profitait finalement à Christian Pulisic, servi dans la surface par Olivier Giroud pour remettre les deux formations à égalité avant l’heure de jeu (1-1, 59e) et laisser le PSG reprendre son rang de dauphin. Si les ouailles d’Eddie Howe semblaient dominer la rencontre par l’intensité dans le jeu, les Rossoneri surprenaient finalement les Noir-et-Blanc sur un contre éclair, conclu par le bel enroulé de Samuel Chukwueze depuis son flanc droit (1-2, 84e). Une victoire qui permet aux hommes de Stefano Pioli d’arracher les barrages de Ligue Europa et de qualifier Paris avec le point du nul à Dortmund.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Milan 8 6 -3 2 2 2 5 8 4 Newcastle 5 6 -1 1 2 3 6 7

Festival de buts à Porto et Anvers

Le FC Barcelone, quant à lui assuré de terminer à la tête de la poule H, faisait clairement tourner son effectif à Anvers face au Royal. Ciblé par son adversaire du soir pour renforcer son entrejeu, Arthur Vermeeren profitait d’une relance hasardeuse sur Oriol Romeu pour crucifier Iñaki Peña très tôt dans ce match. Ferran Torres remettait les scores à zéro en égalisant. Mais Vincent Janssen remettait les Belges devant au score. Puis par la suite, on voyait le but égalisateur du jeune Marc Guiu et le but tardif de George Ilenikhena pour un succès de prestige pour le Royal. Deuxième défaite pour le Barça dans un match sans réel enjeu. De son côté, le FC Porto assurait sa deuxième place qualificative pour les 8es de finale dans un festival de buts face au Shakhtar Donetsk avec un doublé de Galeno et une réalisation du vétéran Pepe, et ce malgré un but égalisateur polémique des Ukrainiens.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Barcelone 12 6 6 4 0 2 12 6 4 Antwerp 3 6 -11 1 0 5 6 17

Direction le groupe E avec une confrontation directe entre deux équipes déjà qualifiées pour les huitièmes de finale, entre l’Atlético de Madrid et la Lazio, son dauphin. L’homme en forme des Colchoneros, Antoine Griezmann, débloquait la marque dès la sixième minute de jeu sur un joli service de Samuel Lino. Mario Hermoso croyait faire doubler la mise de la tête mais sa position gênant le portier adverse obligeait l’arbitre à annuler le break (38e). Finalement, le deuxième but madrilène venait d’une belle volée de Samuel Lino (2-0, 51e), pour confirmer un peu plus le trône de leader des poulains de Diego Simeone dans ce groupe E. Dans l’autre rencontre entre le Feyenoord, reversé en C3, et le Celtic à Glasgow, les locaux, heureux de voir le but de Santi Gimenez refusé pour hors-jeu (22e), inscrivaient le premier but sur penalty par l’intermédiaire de Luis Palma (1-0, 33e). Le Gambien Yankuba Minteh croyait éviter la défaite aux Néerlandais en fin de match (2-1, 83e), mais Gustaf Lagerbielke faisait gagner le CFC (2-1, 90+1e) pour la première fois dans cette campagne européenne, sans incidence au classement.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Atlético 14 6 11 4 2 0 17 6 2 Lazio 10 6 0 3 1 2 7 7

Les résultats complets du multiplex

Royal Antwerp 3-2 FC Barcelone : Vermeeren (2e), Janssen (56e), Ilenikhena (90+2e) / F. Torres (35e), Guiu (90+1e)

Atlético de Madrid 2-0 Lazio : Griezmann (6e), Lino (51e)

Celtic FC 2-1 Feyenoord Rotterdam : Palma (pen 33e), Lagerbielke (90+1e) / Minteh (82e)

FC Porto 5-3 Shakhtar Donetsk : Galeno (9e, 43e), Taremi (62e), Pepe (76e), Conceicao (82e) / Sikan (30e), Eustaquio (csc 73e), Eguinaldo (88e)

Newcastle 1-2 AC Milan : Joelinton (33e) / Pulisic (59e)