Vidéo : l’inexplicable décision de l’arbitre sur le but du Shakhtar à Porto

Scène insolite à l’Estádio do Dragão ce mercredi soir. Pour le compte de la sixième et ultime journée de la Ligue des Champions, le FC Porto et le Shakhtar croisaient le fer avec comme récompense pour le gagnant, une qualification pour la phase finale de la C1. Avantage cependant aux Portistas, ex aequo sur le plan comptable avec la formation ukrainienne grâce à une différence de buts particulière favorable. Si Galeno débloquait la marque dès la sixième minute de jeu, Donetsk inscrivait le but égalisateur sur une action totalement insolite.

En effet, sur l’appel dans le couloir droit d’Oleksandr Zubkov, l’arbitre de touche signalait d’abord un hors-jeu de la part de l’ailier ukrainien. A l’annonce du juge de touche, les Portugais s’arrêtaient de jouer, mais pas les hommes en orange, qui trouvait Danylo Sikan pour pousser le ballon dans le but vide. Une situation incompréhensible pour les hommes de Sérgio Conceição, qui demandait des explications à l’officiel. Ce dernier allait même vérifier l’action du but égalisateur, appelé par la VAR, avant de le valider, dans le flou le plus total. Le buteur brésilien des locaux redonnait finalement l’avantage aux siens avant la pause (43e).