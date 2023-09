Arthur Vermeeren, la nouvelle sensation du football belge qui rend fou le FC Barcelone

Vincent Kompany devenu coach, Dries Mertens et Eden Hazard en fin de carrière, Romelu Lukaku dans le dur, la génération dorée belge est actuellement à son crépuscule. Si Kevin De Bruyne avec Manchester City et Thibaut Courtois au Real Madrid restent performants depuis quelques saisons, les deux hommes sont actuellement blessés pour une grande période. Bref, ce n’est pas la meilleure période pour le football belge malgré les débuts prometteurs de Jérémy Doku à Manchester City. Néanmoins, l’avenir reste encourageant et c’est parce que les Diables Rouges voient doucement émerger des joueurs comme Arthur Vermeeren. Polyvalent milieu droitier pouvant évoluer comme relayeur ou sentinelle, le joueur de 18 ans a passé sa formation du côté de Lierse, puis Malines avant de rejoindre Antwerp à l’été 2018 quand il avait 13 ans. Perfectionnant ses qualités avec "Le Grand Vieux" (surnom du Royal Antwerp FC ndlr), il débute la saison dernière le 11 août 2022 à seulement 17 ans contre Lillestrøm (victoire 2-0). S’il devra encore patienter pour se frayer une place dans le onze et enchaîner, il profitera du départ retentissant de Radja Nainggolan pour grappiller du temps de jeu à partir d’octobre 2022. Le début d’une belle idylle entre lui et Antwerp.

Des débuts impressionnants

Disputant sa première titularisation le 10 novembre contre Beveren en Coupe de Belgique, il se fera remarquer et ne quittera plus l’équipe type puisqu’il disputera pas moins de 29 rencontres, quasiment toutes en intégralité. Une éclosion qui s’est jouée sur des détails. «Si Nainggolan était encore là, je n’aurais probablement pas encore joué. Plus encore que mes qualités footballistiques, je pense que mon point fort c’est ma mentalité. Si je dois parcourir dix kilomètres pendant un match, alors j’en ferai douze» confiait-il à Sport/Foot Magazine. Joyau le plus brillant de la cité du diamant, Arthur Vermeeren a su tirer son épingle du jeu grâce à plusieurs atouts. Déjà sa qualité technique qui lui permet d’accélérer le jeu de sa formation. Ensuite, son endurance puisque c’est un joueur qui ne lésine pas sur les efforts. Enfin, une maturité tactique qui lui permet déjà de répondre aux exigences tactiques strictes de Mark van Bommel.

Des qualités qui lui permettent rapidement d’être comparé à deux stars du FC Barcelone, Xavi et Iniesta. Quoi de mieux qu’un coach qui a côtoyé les deux joueurs lors de la saison 2005/2006 pour permettre à Arthur Vermeeren de grandir. «J’ai beaucoup travaillé avec lui pour qu’il soit conscient de son environnement et de son positionnement sur le terrain. Il est important de savoir où l’on se trouve et de se rendre compte de sa liberté lorsqu’on reçoit le ballon» a déclaré Mark van Bommel à Sporza. Il s’est également montré ouvert à le voir rejoindre le club catalan à un moment donné : «c’est un niveau très élevé, mais je pense qu’il a le potentiel pour y arriver.» En attendant, Arthur Vermeeren a continué de prendre du gallon. Avec 34 matches au compteur pour son premier exercice professionnel (1 but et 2 offrandes), il a su insuffler une nouvelle dynamique à son équipe jusqu’à prendre la tête du championnat à 4 journées de la fin. Précieux jusqu’au bout, il a remporté la Jupiler Pro League dans les derniers instants avec Antwerp mais aussi la Coupe de Belgique avec Malines, un doublé déjà à son actif pour le jeune belge.

Le FC Barcelone sur le coup

Des débuts canons qui ont logiquement attiré l’intérêt de nombreuses formations puisque Manchester United, l’Ajax Amsterdam, West Ham, Monaco, le Borussia Dortmund, Brighton, Liverpool, le RB Leipzig et le FC Barcelone sont sur les rangs comme l’a révélé Mundo Deportivo. «Néanmoins, le joueur a vite coupé court à toutes les rumeurs lors de cet été. Je n’ai encore eu de contact avec personne. Je préférerais rester encore un an à Anvers. Je me sens bien ici» a-t-il lâché dans un entretien pour Nieuwsblad. Patient et ne voulant pas griller les étapes, il aura l’occasion de se montrer en Ligue des Champions dans une poule où l’on retrouve le Shakhtar Donetsk, le FC Porto et … Le FC Barcelone. Alors qu’il est estimé entre 15 et 20 millions d’euros, une nouvelle saison et la forte concurrence pourrait faire grimper la note pour le plus grand bonheur des dirigeants d’Antwerp.

Le joueur sous contrat jusqu’en juin 2026, il voit son nom revenir souvent dans la presse catalane et Mark van Bommel est revenu avec humour sur ces rumeurs auprès d’Eleven Belgium récemment : «est-ce que Xavi a demandé des informations sur Arthur Vermeeren ? (rires) Je ne lui donnerai aucune information, car il l’achèterait immédiatement.» Poursuivant son développement et gardant dans un coin de la tête l’idée de rejoindre prochainement un plus grand club, Arthur Vermeeren tape aussi à la porte de la sélection. Néanmoins, Domenico Tedesco a surpris en le laissant à disposition de la sélection U21. Une décision qui divise en Belgique mais que Mark van Bommel a comprise : «en tant que coach de l’Antwerp, bien sûr, je vois ces garçons jouer tous les jours et je crois que Mandela Keita et Arthur Vermeeren ont le niveau pour les Diables Rouges. Mais je n’aimerais pas être à la place de votre sélectionneur national. C’est un job difficile. La Belgique a énormément de talent, et il doit faire des choix. C’est Domenico qui décide, et je ne critique pas cela.» Plus que les fans d’Antwerp, la Belgique et le Barça font les yeux doux à Arthur Vermeeren dont le match de ce mardi contre les Blaugranas a tout d’un entretien d’embauche…