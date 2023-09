Real Madrid : Dani Carvajal dénonce une cabale médiatique contre lui

Dani Carvajal monte au créneau. Alors que l’international espagnol avait déjà été la cible de multiples accusations ces derniers mois dans la presse ibérique (agression sexuelle, convictions politiques extrêmistes…), une nouvelle vidéo de The Objective mettant en lumière l’ancien traducteur de la sélection espagnole a fait surface ces dernières heures. Dans celle-ci, l’ancien membre de la délégation ibérique révèle, entre autres, un prétendu goût prononcé du Madrilène pour l’alcool. Dans la foulée, Carvajal a réagi sur ses réseaux sociaux, dénonçant notamment une cabale médiatique à son encontre.

«Toutes les informations rapportées dans la presse ces jours-ci me concernant sont totalement fausses. De mon implication dans des partis politiques à une agression sexuelle lors de la Coupe du monde 2018 en Russie. Je trouve absolument regrettable et extrêmement délicat que les médias aient le droit d’écrire en toute impunité, donnant du crédit aux propos de tiers, entachant mon nom et mon honneur. J’ai déjà intenté une action en justice», a tweeté le quadruple vainqueur de la C1.