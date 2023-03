OL : Laurent Blanc met en garde Rayan Cherki

La suite après cette publicité

Après plusieurs saisons à patienter, Rayan Cherki (19 ans) a enfin sa chance en tant que titulaire à l’OL. Le joueur formé chez les Gones a la confiance de Laurent Blanc. Le coach lyonnais a évoqué le cas du crack rhodanien ce mercredi en conférence de presse. Et pour le Cévenol, Cherki a encore du pain sur la planche.

«Quand tu as des joueurs confirmés, tu fais ton équipe par rapport à eux. Il faut aussi tenir compte de la jeunesse. Rayan Cherki et d’autres joueurs sont capables de jouer et de bien jouer en première division. Mais c’est difficile d’enchaîner sur le plan physique. j’espère qu’il va retrouver de la fraîcheur car il est très important pour nous. On essaye de le mettre dans les meilleures conditions dans le domaine où il est bon et pour essayer de gommer son point perfectible, pour ne pas dire autre chose, l’acte défensif. Il doit retrouver de la fraîcheur mentale et physique car il a beaucoup enchaîné. C’est un pallier à franchir.» Le message est passé.

